Dassault Aviation : des prises de commandes "historiques"

(Boursier.com) — Le Conseil d'administration, réuni la veille sous la présidence de Monsieur Éric Trappier, a arrêté les comptes 2022 de Dassault Aviation. Les procédures d'audit ont été effectuées et le rapport d'audit relatif à la certification est en cours d'émission.

"La guerre en Ukraine a marqué l'année écoulée. Tout d'abord, par les conséquences humaines qu'elle engendre depuis son déclenchement, et nous avons une pensée pour les populations affectées. C'est aussi un rappel pour les pays de l'Union Européenne que les conflits armés n'appartiennent pas qu'au passé et qu'il faut s'y préparer. À cet égard, le Président de la République, réélu en avril 2022, appelle à mettre en place une économie de guerre et la Loi de Programmation Militaire qui sera promulguée en 2023 devrait refléter cette orientation. Au-delà de la guerre en Ukraine, l'année 2022 a été marquée par des crises successives (persistance de la pandémie de la covid 19, notamment en Asie, crises géopolitiques, pénuries de matières premières, inflation, disponibilité de l'énergie, tensions sociales). Ces crises ont déstabilisé nos fournisseurs impactant directement nos approvisionnements, nos productions et nos développements. La supply chain, notamment aéronautique, a beaucoup souffert en 2022, et reste en tension".

"Dans la continuité de 2021, l'année 2022 est une année historique en terme de prises de commandes, 21 MdsE (156 avions - 92 Rafale Export et 64 Falcon), qui nous permet d'afficher le carnet de commandes le plus important de l'histoire du Groupe : 35,0 MdsE (251 avions - 125 Rafale Export, 39 Rafale France et 87 Falcon)" commente le groupe.

Le chiffre d'affaires s'est élevé à 6,9 MdsE, avec la livraison de 46 avions : 13 Rafale Export, 1 Rafale France et 32 Falcon. Enfin, concernant le SCAF, l'accord sur le lancement de la phase 1B du démonstrateur (étude détaillée de définition) fixe le rôle de Dassault Aviation comme maître d'oeuvre architecte du New Generation Fighter (NGF). "C'est une bonne nouvelle pour notre bureau d'études car cet accord préserve notre patrimoine intellectuel".

Le résultat opérationnel ajusté 2022 est de 572 millions d'euros contre 527 millions d'euros en 2021.

Les frais de recherche et développement s'établissent à 572 millions d'euros en 2022 et représentent 8,3% du chiffre d'affaires contre 551 millions d'euros et 7,6% du chiffre d'affaires en 2021. Ces montants traduisent l'effort de recherche et développement autofinancés portant notamment sur les programmes Falcon 6X et Falcon 10X.

La marge opérationnelle ajustée s'établit à 8,3%, contre 7,3% en 2021, en hausse malgré l'augmentation des frais de recherche et développement, grâce à la bonne qualité d'exécution des contrats.

Le taux de couverture de change est de 1,19 $/euros en 2022 comme en 2021.

Le résultat net ajusté 2022 est de 830 millions d'euros, contre 693 millions d'euros en 2021, en hausse de 20%. La contribution de Thales dans le résultat net du Groupe est de 386 millions d'euros contre 336 millions d'euros en 2021.

La marge nette ajustée s'établit ainsi à 12% en 2022 contre 9,6% en 2021. Cette hausse s'explique par la hausse du résultat opérationnel, du résultat financier et de l'apport des sociétés mises en équivalence.

Le résultat net ajusté par action 2022 s'établit à 9,99 euros contre 8,34 euros en 2021.

Trésorerie disponible

Le Groupe utilise un indicateur propre appelé "trésorerie disponible" qui reflète le montant des liquidités totales dont dispose le Groupe, déduction faite des dettes financières. Il reprend les postes du bilan suivants : trésorerie et équivalents de trésorerie, actifs financiers courants et les dettes financières, à l'exception des dettes de location. Le calcul de cet indicateur est détaillé au sein des états financiers consolidés.

La trésorerie disponible du Groupe s'élève à 9.529 millions d'euros, en hausse de 4.650 millions d'euros par rapport au 31 décembre 2021. Cette hausse s'explique essentiellement par les acomptes reçus sur la période avec notamment la réception d'acomptes des contrats Export (dont Émirats Arabes Unis) et la bonne tenue de l'activité commerciale Falcon. Le Besoin en Fonds de Roulement au 31 décembre 2022 dégage une ressource de 5 672 millions d'euros : les acomptes perçus au titre des contrats long terme, Défense Export notamment, vont financer l'exécution de ces derniers sur les prochaines années.

Le total des capitaux propres s'établit à 6.006 millions d'euros au 31 décembre 2022 contre 5.300 millions d'euros au 31 décembre 2021, les résultats de la période expliquant l'essentiel de cette hausse.

Les emprunts et dettes financières s'établissent à 234 millions d'euros au 31 décembre 2022 contre 226 millions d'euros au 31 décembre 2021. Les emprunts et dettes financières comprennent la participation des salariés placée en compte courant bloqué pour 98 millions d'euros et les dettes de location pour 136 millions d'euros.

Les stocks et en-cours ont augmenté pour s'établir à 3.922 millions d'euros au 31 décembre 2022, contre 3 480 millions d'euros au 31 décembre 2021. La hausse de 442 millions d'euros des stocks et en-cours est principalement liée à l'exécution des contrats Défense et à la montée en puissance du Falcon 6X.

Les avances et acomptes reçus sur commandes nets des avances et acomptes versés augmentent de 5.020 millions d'euros au 31 décembre 2022 en raison notamment de la réception d'acomptes des contrats Export (dont Émirats Arabes Unis) et de la bonne tenue de l'activité commerciale Falcon.

Dividende de 3 euros par action

Le Conseil d'administration a décidé de proposer à l'Assemblée Générale des actionnaires la distribution, en 2023, d'un dividende de 3 euros/action correspondant à un montant de 249 millions d'euros, soit un payout de 30%. Le montant total du dividende est calculé sur la base du nombre d'actions composant le capital social au 31 décembre 2022 diminué des actions annulées au titre de la réduction de capital décidée par le Conseil d'administration.

Au titre de 2022, le Groupe a versé 4 millions d'euros de prime de partage de la valeur et versera 210 millions d'euros de participation et intéressement (y compris forfait social de 20%) alors même que l'application de la formule légale aurait conduit à un versement de 38 millions d'euros (y compris forfait social).

Les dividendes par action au titre des cinq dernières années sont rappelés dans la note 32 de l'annexe des comptes annuels de la Société Mère.

Dans un marché de l'emploi en tension, le Groupe a recruté plus de 1.500 personnes en 2022 et continue de féminiser son effectif. Cet effort de recrutement, s'appuie notamment sur un modèle social attractif qui, fidèle aux idéaux de Marcel et Serge Dassault, porte le partage de la valeur au coeur de son ADN (participation et intéressement, prime de partage de la valeur).

Dans la continuité de l'année écoulée, les objectifs 2023 seront :

"sécuriser la supply chain,

Rafale : exécuter les contrats en vigueur et poursuivre les prospections,

obtenir la commande d'une Tranche 5 France pour 42 avions,

développements militaires : poursuivre les développements en cours et préparer les standards futurs,

soutien et disponibilité de nos avions militaires : continuer à tenir nos engagements et être au plus près des opérationnels et de leurs besoins,

Falcon : obtenir la certification et assurer l'entrée en service du Falcon 6X, poursuivre le développement du Falcon 10X et maintenir l'effort commercial,

soutien et disponibilité de nos avions civils : améliorer le réseau mondial Falcon,

transition énergétique : poursuivre nos actions visant à réduire notre impact environnemental,

Make in India : poursuivre la montée en puissance des activités transférées en Inde,

SCAF / NGF : lancer la phase 1B du démonstrateur et préparer la phase 2 (vol).

La prévision pour 2023 est de livrer 15 Rafale et 35 Falcon. Le chiffre d'affaires sera en baisse par rapport à celui de 2022."