Dassault Aviation : des munitions en réserve

(Boursier.com) — Au 1er semestre, Dassault Aviation a enregistré une prise de commandes record de 16,29 milliards d'euros (86 Rafale et 41 Falcon) contre 3,913 MdsE au 1er semestre 2021. La part des prises de commandes à l'export est de 97%. Avec le niveau élevé des prises de commandes du 1er semestre, le carnet de commandes consolidé de Dassault Aviation au 30 juin (établi en conformité avec la norme IFRS 15) grimpe à 34,085 MdsE (20,762 MdsE au 31 décembre 2021).

Dans un contexte de difficultés de la 'supply chain' et d'un marché de l'emploi tendu et concurrentiel, conséquences de la guerre en Ukraine et de la persistance de l'épidémie Covid 19, Dassault Aviation délivre un chiffre d'affaires ajusté de 3,098 MdsE au 1er semestre (3,107 MdsE au 1er semestre 2021). La part du chiffre d'affaires à l'export est de 77% au 1er semestre 2022 (87% un an plus tôt).

Résultats ajustés

Le résultat opérationnel ajusté du 1er semestre est de 200 millions d'euros (175 ME au 1er semestre 2021). La marge opérationnelle s'établit à 6,5% (5,6% au 1er semestre 2021), en hausse malgré l'augmentation des frais de recherche et développement. Le taux de couverture du 1er semestre 2022 est de 1,19 $/euro, comme au 1er semestre 2021.

Le résultat net ajusté du 1er semestre est de 318 ME (265 ME au 1er semestre 2021). La contribution de Thales dans le résultat net du Groupe est de 180 ME (146 ME au 1er semestre 2021).

La marge nette ajustée s'établit à 10,3% (8,5% au 1er semestre 2021).

Le résultat net ajusté par action du 1er semestre 2022 ressort à 3,82 euros (3,19 euros au 1er semestre 2021, proforma 2021 après la division de la valeur nominale de l'action).

Résultats consolidés en données IFRS

Le résultat opérationnel consolidé du 1er semestre 2022 est de 218 ME (177 ME au 1er semestre 2021). Les frais de recherche et développement s'établissent à 278 ME, et représentent 9% du chiffre d'affaires consolidé (250 ME et 8% du chiffre d'affaires consolidé au 1er semestre 2021). La marge opérationnelle consolidée s'établit à 7% (5,7% au 1er semestre 2021), en hausse malgré l'augmentation des frais de recherche et développement.

Le résultat net consolidé du 1er semestre 2022 est de 272 ME (212 ME au 1er semestre 2021). La contribution de Thales dans le résultat net du Groupe est de 139 ME (105 ME au 1er semestre 2021).

La marge nette consolidée s'établit à 8,7% au 1er semestre 2022 (6,8% au 1er semestre 2021).

Le résultat net consolidé par action du 1er semestre 2022 s'établit à 3,26 euros (2,55 euros au 1er semestre 2021, proforma 2021 après la division de la valeur nominale de l'action).

Trésorerie disponible...

La trésorerie disponible du Groupe s'élève à 6,276 MdsE au 30 juin 2022 (4,879 MdsE au 31 décembre 2021). Cette hausse s'explique essentiellement par la réception du 1er acompte du contrat de 80 Rafale pour les Emirats Arabes Unis et par la bonne tenue de l'activité commerciale Falcon, l'augmentation des stocks et en-cours venant compenser partiellement cette hausse.

"Nos objectifs 2022 demeurent inchangés : nous prévoyons la livraison de 13 Rafale et de 35 Falcon et un chiffre d'affaires en baisse par rapport à l'an dernier", a indiqué Eric Trappier, Président-Directeur Général de Dassault Aviation. Le titre campe sur les 140 euros ce lundi, alors que parmi les brokers, Crédit Suisse a ajusté de 180 à 185 euros son cours cible, tout en maintenant son opinion à l'achat...