Dassault Aviation : décroche après une note d'analyste

(Boursier.com) — Dassault Aviation trébuche de 2,9% à 175,5 euros en fin de matinée à Paris, victime d'une note d'Oddo BHF qui a dégradé le dossier à 'neutre' tout en ramenant sa cible de 214 à 201 euros. Selon Cirium, seulement 20 Falcon ont été livrés au début du mois de décembre, ce qui laisse une charge de travail, aux yeux du broker, trop importante pour s'approcher de l'objectif de 35 livraisons cette année. La principale explication réside dans l'état toujours très perturbé de la chaine d'approvisionnement puisque la société indique ne pas déceler d'amélioration et souffrir de nombreuses pièces manquantes. Par ailleurs, si le 6X est entré en service le 30 novembre, il s'agit d'un appareil de démonstration et non pas d'une livraison commerciale. Le courtier adopte donc une vision plus prudente et réduit ses prévisions de livraisons de Falcon pour FY 23 mais également pour les exercices à venir afin d'intégrer des perturbations plus durables de la chaine.

Certes, le titre reste largement value avec un 'stub' estimé à près de 5,5 MdsE après ajustement de la participation de Thales décotée de 15% et du cash propriétaire, ce qui implique une valeur légèrement négative pour les Falcon si l'on valorise la défense en ligne avec les pairs européens mais le broker voit le momentum s'essouffler. Par ailleurs, le buyback ne devrait plus apporter de soutien puisque la société intervient généralement en-deçà du seuil de 180 euros.