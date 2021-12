Dassault Aviation : contrat historique !

(Boursier.com) — En présence du Président de la République Française, Emmanuel Macron, et de Cheikh Mohammed ben Zayed Al Nahyane, Prince Héritier d'Abu Dhabi et Vice-Commandeur des Forces Armées des Émirats Arabes Unis, Eric Trappier, Président-Directeur général de Dassault Aviation, a signé avec Tareq Abdul Raheem Al Hosani, Président-Directeur général de Tawazun Economic Council, en charge des acquisitions de sécurité et de défense, un contrat historique pour l'acquisition de 80 Rafale au standard F4 pour équiper l'Armée de l'Air des Émirats Arabes Unis.

Le Rafale au standard F4, dont l'Armée de l'Air des Émirats sera le premier utilisateur en dehors de la France, dotera les Forces Armées émiriennes d'un outil incontestable de souveraineté et d'indépendance opérationnelle. Résultat d'une "mobilisation totale" de Dassault Aviation au côté de l'Armée de l'Air émirienne, ce contrat est l'aboutissement de plus de 45 ans d'une relation de confiance entre les Émirats Arabes Unis et la société au travers de la famille d'avions de chasse Mirage, et notamment du Mirage 2000-9 dont la modernisation a été lancée il y a deux ans.