Dassault Aviation : Climate Leader ?

Dassault Aviation : Climate Leader ?









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Dassault Aviation figure dans la première édition du classement 'Europe's Climate Leaders 2021' du Financial Times. Ce classement a identifié les 300 entreprises européennes qui ont réalisé la plus grande réduction de l'intensité des émissions de gaz à effet de serre entre 2014 et 2019. Le classement est le fruit d'une initiative conjointe du Financial Times et de l'institut Statista, qui ont mené des mois de recherches documentaires intensives, examiné les données existantes sur les émissions, lancé des appels publics à participation et contacté directement des milliers d'entreprises. Ces recherches ont permis l'identification des entreprises qui parviennent à maîtriser au mieux leurs émissions de gaz à effet de serre par rapport à l'évolution de leur chiffre d'affaires.