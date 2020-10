Dassault Aviation au service des armées

(Boursier.com) — A l'occasion du bilan d'étape dressé par Madame Florence Parly, ministre des Armées, au sujet de la réforme du maintien en condition opérationnelle (MCO), Dassault Aviation tient à rappeler sa fierté de servir les armées françaises en apportant un soutien quotidien aux flottes de Rafale, de Mirage 2000, d'ATL2 et de Falcon de surveillance maritime.

La décision du ministère des Armées de "verticaliser" le MCO du Rafale et de l'ATL2, avec les contrats RAVEL et OCEAN, permet d'assurer aux forces aériennes françaises une disponibilité optimale de leurs flottes.

Grâce à la mise en service de RAVEL depuis 18 mois, Dassault Aviation et ses partenaires industriels, dont Thales, assurent ainsi une disponibilité de 76% des Rafale, soit une valeur supérieure aux 73% prévus contractuellement.

La qualité de ce service va encore s'améliorer au fil du temps, comme prévu, avec notamment la mise en place d'un système d'information bâti en coopération avec les opérationnels par Dassault Aviation ; un outil qui s'appuie sur l'expertise de Dassault Systèmes en matière de gestion/analyse des données et qui sera basé sur sa technologie Cloud et son logiciel EXALEAD.

"Je m'assure en permanence de la satisfaction de l'armée de l'Air et de l'Espace et de la Marine nationale dans le soutien que leur apportent les équipes de Dassault Aviation. En confiance avec elles et avec la Direction de la maintenance aéronautique, nous recherchons sans cesse toutes les possibilités d'amélioration du soutien qui leur est apporté", a déclaré Éric Trappier, P-DG de Dassault Aviation.

Grâce à l'étroite coopération avec les personnels des bases aériennes, les équipes de Dassault Aviation sont aussi très fières d'avoir poursuivi efficacement, durant ces derniers mois, le soutien des forces armées, malgré le confinement lié à la crise COVID-19.