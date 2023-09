Dassault Aviation : armé jusqu'aux dents !

(Boursier.com) — Dassault Aviation campe sur les 181 euros ce lundi en bourse de Paris, alors que parmi les derniers avis de brokers, Goldman Sachs a revalorisé le dossier de 191 à 198 euros tout en restant 'neutre'. Dans un contexte international toujours marqué par la guerre en Ukraine et l'instabilité géopolitique mondiale, le groupe a publié un chiffre d'affaires consolidé ajusté au 1er semestre de 2,295 MdsE. La part du chiffre d'affaires à l'export est ressortie à 71%. "Le rebond de croissance observé en 2022, consécutif à la période Covid, a commencé à ralentir au cours du dernier trimestre 2022, ralentissement qui s'est poursuivi au 1er semestre de cette année", a expliqué la direction. Le carnet de commandes consolidé au 30 juin était de 34,417 MdsE (35 MdsE au 31 décembre 2022).

Le résultat opérationnel consolidé du 1er semestre 2023 est de 152 ME (218 ME au 1er semestre 2022). La marge opérationnelle consolidée s'est établie à 6,6% (7% au 1er semestre 2022).

Le résultat net consolidé du 1er semestre est de 362 ME (272 ME au 1er semestre 2022). La contribution de Thales dans le résultat net du Groupe est ressortie à 161 ME (139 ME au 1er semestre 2022). La marge nette consolidée est ainsi à 15,7% au 1er semestre 2023 (8,7% au 1er semestre 2022). Le résultat net consolidé par action du 1er semestre 2023 s'établit à 4,40 euros (3,26 euros au 1er semestre 2022).

Augmentation des stocks

La trésorerie disponible du groupe s'élève à 7,682 MdsE au 30 juin (9,529 MdsE au 31 décembre 2022). Cette baisse s'explique essentiellement par une augmentation des stocks et en-cours et la diminution des acomptes reçus sur commandes nets des acomptes versés. Le total des capitaux propres s'est établi à 5,761 MdsE au 30 juin (6,006 MdsE au 31 décembre 2022).

"Dans un contexte difficile avec la 'supply chain', nos objectifs 2023 demeurent inchangés : nous prévoyons la livraison de 15 Rafale et de 35 Falcon (incluant des Falcon 6X) et un chiffre d'affaires en baisse par rapport à l'an dernier", a indiqué Eric Trappier, Président-Directeur Général de Dassault Aviation. Parmi les autres avis de brokers, la SG a ajusté la mire de 207 à 204 euros avec un avis à l'achat.