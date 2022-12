Dassault Aviation : accord enfin trouvé pour "l'avion de combat du futur"

(Boursier.com) — Dassault Aviation reste ferme sur les 152 euros ce vendredi, alors que le groupe aéronautique et Airbus sont enfin parvenus à un accord sur le développement de l'avion de combat du futur (SCAF). Le PDG de Dassault, Eric Trappier, a accordé une interview au 'Figaro' dans laquelle il estime que cet accord industriel est un grand pas de réalisé pour la défense européenne.

Le "deal" doit être formellement signé dans les prochains jours et approuvé par les trois Etats (France, Allemagne et Espagne) qui participent au projet... "Tant que l'accord industriel n'était pas conclu, il était prématuré de l'annoncer. Aujourd'hui, c'est fait, donc nous pouvons le rendre public", a déclaré Eric Trappier au Figaro.

"Il ne reste plus que la signature formelle des contrats d'ici à quelques jours".

L'accord porte sur l'avion de combat de nouvelle génération (NGF), qui est au coeur du projet SCAF comprenant aussi des drones et des systèmes de combat, pour lequel le rôle de chef de file de Dassault a été réaffirmé, explique Eric Trappier, qui précise en avoir informé le président Emmanuel Macron et son ministre des Armées. Il permet aux industriels d'entrer dans une nouvelle phase du projet SCAF prévoyant notamment le développement d'un démonstrateur de vol...

"Nous allons pouvoir entrer dans l'exécution de la nouvelle phase d'études, dite 1B, qui doit préparer le développement d'un démonstrateur, qui devrait voler vers 2029", indique Eric Trappier. "C'est un projet ambitieux puisqu'il s'agit de préparer le successeur du Rafale, qui sera opérationnel après 2040. Dans l'intervalle, le Rafale continuera à évoluer et à être commercialisé", explique le dirigeant.