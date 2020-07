Dassault Aviation : 5 Rafale de l'Armée de l'Air indienne convoyés vers l'Inde

Dassault Aviation : 5 Rafale de l'Armée de l'Air indienne convoyés vers l'Inde









Crédit photo © Dassault Aviation

(Boursier.com) — Le 27 juillet, 5 Rafale de l'Armée de l'Air indienne (IAF), opérés par des pilotes indiens, ont décollé du site de Dassault Aviation à Mérignac pour leur convoyage vers la base aérienne d'Ambala où ils entreront en service dans l'escadron No17 'Golden Arrows'.

Après un entraînement complet des pilotes et mécaniciens indiens par Dassault Aviation, avec la participation de l'Armée de l'Air française, l'Armée de l'Air indienne effectuera ce premier convoyage dans son intégralité, y compris la phase de ravitaillement en vol, avec le soutien dédié de l'Armée de l'Air française.

Ensemble, Son Excellence Shri Jawed Ashraf, Ambassadeur de la République d'Inde en France, et Éric Trappier, Président-Directeur général de Dassault Aviation, ont félicité l'équipe de l'Armée de l'Air indienne présente en France depuis près de 3 ans, pour la gestion irréprochable du suivi du contrat . Ils ont également complimenté les stagiaires indiens, qui ont rejoint depuis plus d'un an le reste de l'équipe, pour leur maîtrise exceptionnelle du Rafale .