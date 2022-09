Darden Restaurants maintient le cap

(Boursier.com) — Darden Restaurants, le groupe de restauration de Floride, a annoncé pour son premier trimestre fiscal 2023, clos fin août 2022, des revenus totaux en augmentation de 6,1% à 2,45 milliards de dollars, avec une expansion de 4,2% à restaurants comparables. Le bénéfice dilué par action a été de 1,56$, contre 1,76$ un an plus tôt. Le groupe aux chaînes Olive Garden et LongHorn Steakhouse maintient par ailleurs ses perspectives, tablant sur des revenus allant de 10,2 à 10,4 milliards de dollars, une croissance de 4% à 6% à comparable... et une inflation totale d'environ 6%. Le bénéfice dilué des opérations continues est attendu entre 7,4 et 8$.