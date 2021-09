Darden Restaurants fait mieux que prévu

(Boursier.com) — Darden Restaurants, le groupe américain de restauration, maison-mère d'Olive Garden, a annoncé pour son premier trimestre fiscal 2022 un bénéfice net de 231 millions de dollars soit 1,75$ par titre, contre 36 millions de dollars et 28 cents par action sur la période correspondante de l'an dernier. Les revenus trimestriels ont totalisé quant à eux 2,31 milliards de dollars, contre 1,53 milliard un an avant. Le consensus FactSet était de 1,64$ de bénéfice par titre et 2,24 milliards de dollars de facturations. Mieux encore, les ventes à comparable se sont améliorées de 47,5% en glissement annuel. Le groupe autorise enfin un programme de rachat d'actions de 750 millions de dollars.