Darden Restaurants dévisse après les comptes

(Boursier.com) — Darden Restaurants chute de 5% à Wall Street, alors que le groupe américain de restauration rapide a battu le consensus de profit sur le trimestre clos, mais annoncé dans le même temps le départ de son CEO. Pour le deuxième trimestre fiscal 2022, les revenus totaux se sont appréciés de 37% à 2,27 milliards de dollars, avec une progression de 34% à comparable. Le bpa dilué des opérations continues a été de 1,48$ contre 74 cents un an plus tôt. Le consensus FactSet était de 1,43$ de bpa et 2,23 milliards de facturations. Côté management, Eugene I. Lee, Jr., PDG de l'affaire, quittera ses fonctions le 29 mai mais servira encore au board jusqu'à l'AG 2022. Ricardo Cardenas, actuel directeur des opérations, a été unanimement désigné par le conseil en tant que directeur général.