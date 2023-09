Darden Restaurants bat le consensus de profit à Wall Street

(Boursier.com) — Darden Restaurants, le groupe de restauration de Floride, a publié pour son premier trimestre fiscal 2024, clos fin août 2023, des ventes totales en augmentation de 11,6% à 2,7 milliards de dollars, avec une croissance à comparable de 5%. Le bénéfice dilué net des opérations continues a été de 1,60$, tandis que le bpa ajusté a atteint 1,78$, en croissance de 14,1% en glissement annuel. Le consensus était de 1,73$ de bénéfice ajusté par action pour 2,71 milliards de dollars de revenus. "En examinant l'ensemble de notre portefeuille, je suis satisfait de nos résultats du premier trimestre", a déclaré Rick Cardenas, président et directeur général de Darden. "Notre stratégie fonctionne. Nous continuons d'augmenter notre part de marché, de renforcer nos marges et de réaliser des investissements significatifs dans notre entreprise tout en restituant du capital aux actionnaires". Le groupe confirme ses prévisions financières 2024 et table sur un bpa ajusté allant de 8,55 à 8,85$.