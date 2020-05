Dans une situation critique, TUI va supprimer jusqu'à 8.000 emplois

(Boursier.com) — Face à la crise liée à la pandémie de coronavirus TUI va accélérer son plan de transformation. Le géant allemand du tourisme, qui brûle 250 millions de cash chaque mois, cherche à réduire ses coûts globaux de près d'un tiers. Pour atteindre cet objectif, le groupe basé à Hanovre va supprimer jusqu'à 8.000 emplois, soit environ 15% de ses effectifs. Alors que TUI était bien partie pour réaliser un exercice record après la faillite de son rival historique Thomas Cook l'an passé, la crise sanitaire a anéanti tous les espoirs du management.

TUI, qui a obtenu un prêt relais de 1,8 milliard d'euros de la banque d'État allemande KfW, disposait d'environ 2,1 milliards d'euros de liquidités disponibles au 10 mai. "Nous sommes passés d'une situation très, très critique à une situation critique, a déclaré Fritz Joussen, le directeur général de l'entreprise. "Nous sommes donc assez optimistes".

Sur les six premiers mois de son exercice financier décalé, la firme a essuyé une perte opérationnelle de 778 millions d'euros contre un déficit de 348,1 ME un an plus tôt pour des revenus en retrait de 0,6% à 6,64 MdsE. La perte nette a atteint 845,8 ME contre 289,1 ME au premier semestre de l'exercice précédent.

Dans un nouveau contexte, le dirigeant estime que TUI doit réinventer son portefeuille de vacances pour s'adapter aux réalités, notamment aux changements de saison, avec de nouvelles destinations et une offre plus locale. Fritz Joussen mise sur une reprise complète de la demande touristique d'ici 2022, estimant que contrairement aux transactions commerciales et de détail, la technologie ne peut pas offrir une alternative aux vacances.