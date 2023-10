Danone : vive hausse

(Boursier.com) — Dans un marché baissier, Danone reprend 2,7% à 52,7 euros en ce début de semaine à Paris. Plusieurs analystes ont confirmé leur avis positif sur la valeur ce matin à l'image de JP Morgan, Barclays et Citi, tous à l''achat' sur le géant de l'agroalimentaire. Plus globalement, selon le consensus 'Bloomberg', 14 brokers sont 'positifs' sur la valeur, 8 sont 'neutres' et 6 sont à 'vendre'. L'objectif moyen à douze mois est fixé à 59,32 euros. Il faudra patienter jusqu'au 26 octobre pour connaître l'évolution de l'activité de la société au troisième trimestre.