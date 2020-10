Danone vise 14% de marge opérationnelle courante en 2020

(Boursier.com) — Danone publie aujourd'hui un chiffre d'affaires du troisième trimestre globalement conforme aux attentes, en amélioration séquentielle par rapport au trimestre précédent, grâce à une forte accélération des Produits Laitiers et d'Origine Végétale et une amélioration de la performance des Eaux.

Le chiffre d'affaires consolidé s'est élevé à 5,8 milliards d'euros, en baisse de -9,3% en données publiées, compte tenu d'effets de change défavorables (dus principalement à l'évolution du dollar, du rouble et des devises en Amérique latine) ayant eu un impact de -7,1% sur les ventes du trimestre. En données comparables, le chiffre d'affaires est en baisse de -2,5%.

La marge opérationnelle courante du second semestre continuera d'être impactée par les coûts supplémentaires directement liés au COVID-19 et par un effet mix défavorable ; mais Danone annonce viser, pour l'année 2020, une marge opérationnelle courante de 14% et un free-cash-flow de 1,8 milliard d'euros.

Danone met par ailleurs en place un plan d'action pour revenir à un objectif moyen terme de croissance rentable entre +3% et +5%. Le groupe va notamment lancer une revue stratégique complète du portefeuille de marques, de références et d'actifs.

Enfin, Danone annonce le futur départ de Cécile Cabanis, Directrice Générale en charge des Finances, Technologie & Data, Cycles et Achats depuis 2015. Elle quittera Danone en février 2021 après la finalisation et le lancement de la mise en oeuvre du plan d'adaptation de l'entreprise, et après avoir assuré la transition avec Juergen Esser, actuellement Directeur Financier des divisions Eaux et Afrique et nommé nouveau Directeur Général Finances de Danone.