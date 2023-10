Danone : verdict attendu le 26 octobre

(Boursier.com) — Dans un marché encore hésitant, Danone campe à 54 euros en ce début de semaine à Paris. Plusieurs analystes ont confirmé leur avis sur la valeur, à l'image de la SG qui reste à la vente sur le dossier, tout en ramenant son objectif de cours à 51 euros. Plus optimiste, Barclays vise lui un cours de 70 euros avec un avis à "surpondérer". Citi ('acheter') voit la robustesse de la trajectoire de redressement initiée par le nouveau PDG, avec des investissements sur les grandes marques au premier semestre, mais il faudra peut-être plus sur la deuxième partie de l'année pour montrer que l'entreprise peut absorber les vents contraires en Chine et sur la tarification de l'eau...

Plus globalement, selon le consensus de place qui est très divisé, 14 brokers sont 'positifs' sur la valeur, 8 sont 'neutres' et 6 sont à 'vendre'. L'objectif moyen à douze mois est fixé à 59 euros. Il faudra patienter jusqu'au 26 octobre pour connaître l'évolution de l'activité de la société au troisième trimestre. Le géant de l'agroalimentaire, qui a dégagé une croissance organique de 6,4% au deuxième trimestre contre 5,6% de consensus, anticipe toujours une hausse de ses revenus de 4 à 6% en données comparables cette année avec une amélioration modérée de la marge opérationnelle courante.