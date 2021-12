Danone : Valérie Chapoulaud-Floquet rejoint le Conseil d'Administration

(Boursier.com) — Danone annonce la cooptation de Valérie Chapoulaud-Floquet. Elle rejoindra son Conseil d'Administration à partir du 1er mars 2022, en remplacement d'Isabelle Seillier, qui a décidé de quitter le Conseil pour raisons personnelles à compter du 31 décembre 2021.

Cette cooptation est une première étape dans l'évolution de la composition du Conseil d'Administration qui permettra à Danone, d'ici 2023, de renouveler la totalité du Conseil, à l'exception des sièges occupés par le Président, le Directeur Général et les deux administrateurs représentant les salariés.

Gilles Schnepp, Président du Conseil d'Administration, a déclaré : "Nous sommes heureux d'accueillir Valérie Chapoulaud-Floquet au Conseil d'Administration de Danone. Elle nous fera bénéficier de sa riche et indiscutable connaissance du secteur des biens de consommation, de son parcours international et de son expérience de Directrice Générale. Nous la remercions pour son engagement au sein du Conseil et nous réjouissons de travailler avec elle. J'aimerais également, au nom du Conseil, remercier Isabelle Seillier pour son implication active au sein du Conseil au cours des dix dernières années. Sa compréhension des marchés et son expertise financière, sa détermination et son indéfectible attachement à Danone ont été particulièrement précieux pour les travaux du Conseil pendant toutes ces années.

L'annonce d'aujourd'hui reflète la détermination du Conseil d'Administration à mettre en oeuvre le changement au sein de Danone. Nous continuerons à avancer en ce sens au cours des prochains mois, et proposerons plusieurs nouvelles nominations en amont de l'Assemblée Générale de 2022.

Nous organiserons également - avec Antoine de Saint-Affrique, Juergen Esser et le Comité Exécutif - un Séminaire Investisseurs le 8 mars prochain. Cet événement sera une étape clé pour remettre Danone dans une dynamique de création de valeur durable pour ses actionnaires."