Danone : triple A environnemental !

(Boursier.com) — Danone a été désigné leader mondial en matière de performance environnementale, devenant l'une des 6 entreprises au monde à avoir obtenu un 'triple A' parmi les 8.400 entreprises évaluées par CDP, l'organisation caritative internationale à but non lucratif qui gère le système de notation mondial permettant aux investisseurs, aux entreprises, aux villes, aux États et aux régions de gérer leurs impacts environnementaux. Chaque année, CDP publie les 'listes A' qui désignent les entreprises les plus pionnières au monde en termes de transparence et de performances environnementales, en particulier sur le Changement climatique, les Forêts et la Sécurité des ressources en eau. Le fait que Danone soit incluse dans ces trois listes prestigieuses est une grande reconnaissance de ses actions environnementales et des progrès réalisés pour atteindre ses ambitions : devenir neutre en carbone, éliminer la déforestation dans sa chaîne d'approvisionnement et protéger les cycles de l'eau. Cela démontre également le haut degré de transparence du reporting de Danone.

Dans le cadre de sa stratégie pour parvenir à la neutralité carbone sur l'ensemble de sa chaîne de valeur d'ici 2050, Danone s'est fixé des objectifs intermédiaires de réduction des émissions carbone pour 2030, qui ont été officiellement approuvés par l'initiative Science-Based Targets en 2017. La stratégie de Danone est fondée sur la réduction des émissions, la transformation des pratiques agricoles pour séquestrer plus de carbone dans le sol, l'élimination de la déforestation des principales matières premières de sa chaîne d'approvisionnement et la compensation des émissions qui subsistent.

Danone reste pleinement engagée à éliminer la déforestation des principales matières premières de sa chaîne d'approvisionnement d'ici 2020. En 2019, Danone a lancé avec 18 entreprises pionnières et le World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), une coalition business - 'One Planet Business for Biodiversity' (OP2B) - pour protéger et restaurer la biodiversité dans sa chaîne d'approvisionnement et ses portefeuilles de produits, dans le but d'éliminer la déforestation et d'améliorer la gestion, la restauration et la protection des écosystèmes naturels les plus riches en termes de biodiversité.

Danone a commencé à protéger les cycles de l'eau il y a plus de deux décennies, en s'associant à la convention de Ramsar sur les zones humides en 1998. Aujourd'hui, Danone soutient des solutions adaptées aux besoins locaux en matière de qualité, de quantité et d'accès à l'eau, tant dans ses activités que dans sa chaîne de valeur. L'entreprise a adopté une stratégie de gestion de l'eau axée sur 4 piliers : l'eau dans les opérations, la protection des écosystèmes, la promotion de l'agriculture durable et l'amélioration de l'accès des populations à l'eau potable.

Afin de poursuivre ses efforts de transparence, Danone va rejoindre le FSB Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), qui élabore proactivement des disclosures fiables sur les risques financiers liés au climat, à l'usage des entreprises pour fournir des informations aux investisseurs, aux banques, aux assureurs et aux autres parties prenantes.

Le CDP utilise une méthodologie détaillée et indépendante pour évaluer les entreprises, en leur attribuant une note de A à D - en fonction de l'exhaustivité des informations publiées, de la prise en compte et de la gestion des risques environnementaux, ainsi que de la mise en oeuvre des meilleures pratiques associées au leadership environnemental.