Danone : très bon début de semaine, analystes en soutien

Crédit photo © Danone

(Boursier.com) — Danone prend la tête du CAC40 à l'ouverture, sur un gain de 2,7% à 59,5 euros. Le flux acheteur sur le géant de l'agroalimentaire est alimenté par plusieurs notes favorables d'analystes. JP Morgan a tout d'abord rehaussé à 'surperformer' sa recommandation sur la valeur tout en remontant sa cible de 62 à 75 euros.

Dans le même temps, Barclays a réitéré son avis 'surpondérer' sur le titre, expliquant que Danone pourrait dévoiler une croissance de 4,5% au deuxième trimestre, ce qui constituerait un "revirement important" par rapport à la baisse de 3,3% enregistrée au premier trimestre, principalement en raison de bases de comparaison favorables, notamment pour la division 'eaux'. Le courtier anticipe par ailleurs une dynamique encore solide pour l'activité EDP (produits laitiers et d'origine végétale), les produits d'origine végétale devant enregistrer leur sixième trimestre de croissance à deux chiffres. Il y a par ailleurs des signes initiaux d'augmentation des niveaux de dépenses publicitaires. Enfin, le courtier britannique apprécie le choix d'Antoine de Saint-Affrique en tant que nouveau DG. Il s'attend à ce qu'il soit une "force unificatrice" et qu'il apporte une clarté de direction que le plus grand fabricant de yaourts du monde n'a pas eu depuis des années.