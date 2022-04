Danone : sur les 50 euros

(Boursier.com) — Danone campe sur les 50 euros ce vendredi, sans grand changement, alors que Morgan Stanley a ajusté son cours cible à son tour de 62 à 55 euros. Le broker Jefferies qui reste à l'achat sur le dossier, avait déjà revu son objectif en baisse de 64 à 58,50 euros et Berenberg avait ajusté la mire sur le groupe agroalimentaire de 54 à 50 euros avec un conseil à 'vendre' après la présentation de son nouveau plan stratégique.

RBC avait aussi revu son objectif de cours en baisse à 49 euros, tandis que Bernstein était repassé à 'surperformance' en ciblant un cours de 56 euros. Le Credit Suisse avait pour sa part ramené son objectif à 54 euros avec un avis 'neutre'... À plus long terme, le défi reste important pour que Danone atteigne les taux de croissance susceptibles d'être réalisés ailleurs dans le secteur. Par ailleurs, la situation en Europe de l'Est reste sous haute surveillance, alors que le groupe réalise 5% de ses revenus globaux en Russie et y emploie 8.000 salariés.