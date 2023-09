Danone se renforce dans la nutrition médicale pour adultes

(Boursier.com) — Danone a annoncé un investissement de 50 millions d'euros pour la création d'une nouvelle ligne de produits de nutrition médicale sur son site de production d'Opole en Pologne, poursuivant ainsi son développement sur le marché de la nutrition médicale pour adultes pour satisfaire les besoins croissants des patients partout dans le monde. Avec cette nouvelle ligne de production en nutrition hautement spécialisée, Danone renforce ses capacités industrielles pour mieux servir les patients qui ne peuvent déglutir ou boire normalement et sont dépendants de sondes pour s'alimenter

Danone explique que cette expansion intervient dans un contexte de demande croissante pour cette catégorie de produits à mesure que les populations continuent de vieillir et que le taux de maladies chroniques augmente. " Nombreux sont les patients qui auront besoin d'une alimentation médicale à un moment donné de leur vie, des maladies telles que le cancer et les accidents vasculaires cérébraux entraînant une malnutrition. Et bien que le rôle de la nutrition médicale dans le processus de guérison soit reconnu, seul un patient sur trois en bénéficie actuellement - témoignant du besoin croissant pour des solutions de nutrition médicale ", ajoute le groupe.

La nutrition spécialisée (dont fait partie la nutrition médicale) représente aujourd'hui 30% du chiffre d'affaires total de Danone, avec une croissance de +10% à données comparables en 2022.