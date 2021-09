Danone : sans réaction

(Boursier.com) — Danone reste stable sur les 59,55 euros ce jeudi, alors que le groupe a annoncé le succès de son offre de rachat partiel sur ses titres à durée indéterminée à taux fixe réajustable émis le 30 octobre 2017 pour un montant total de 1,25 milliard d'euros, portant un premier coupon de 1,75% et une première option de remboursement le 23 mars 2023 (ISIN: FR0013292828).

Danone a accepté le rachat d'Obligations Existantes pour un montant total de 500 millions d'euros à un prix de rachat de 103,118%. A la suite de cette opération, le montant nominal résiduel des Obligations Existantes sera de 750 millions d'euros.

Cette transaction fait suite à l'émission de titres à durée indéterminée à taux fixe réajustable pour 500 millions d'euros, portant un premier coupon de 1% et une première option de remboursement le 16 décembre 2026.

Le règlement-livraison des Nouvelles Obligations et de l'Offre de Rachat est prévu le 16 septembre 2021.

Par le biais de cette combinaison d'opérations, Danone a pu activement gérer son bilan et profiter de conditions de marché favorables, tout en maintenant le montant total d'obligations hybrides inchangé. Parmi les derniers avis de brokers, la Deutsche Bank a ajusté la mire sur le groupe agroalimentaire, avec un cours cible abaissé de 62 à 60 euros, et un avis à 'conserver'.