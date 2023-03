Danone : Sanjiv Mehta va rejoindre le Conseil d'Administration

(Boursier.com) — Sanjiv Mehta, Directeur Général de Hindustan Unilever dont le mandat prend fin le 26 juin, est proposé pour rejoindre le Conseil d'Administration de Danone, en qualité d'administrateur indépendant.

La nomination de Sanjiv Mehta permettra au Conseil d'Administration de bénéficier de sa connaissance approfondie du secteur des biens de consommation et de son expertise internationale unique et diversifiée, notamment en Asie.

Sa nomination sera soumise au vote des actionnaires lors de l'Assemblée générale le 27 avril prochain, pour rejoindre le Conseil au 1er juillet 2023.

"La proposition de nommer Sanjiv Mehta, dont l'expertise et le parcours international constitueront un atout certain, est une très bonne nouvelle pour Danone. Je tiens à le remercier pour son engagement et me réjouis de notre future collaboration", commente Gilles Schnepp, Président du Conseil d'Administration, qui poursuit : "Avec cette proposition de nomination, nous finalisons la composition de notre Conseil d'Administration. Nous formerons en 2023 un collectif de personnalités et d'experts renouvelé, resserré, international et diversifié dans les domaines de la santé, des biens de consommation, ESG et finance, à même d'accompagner avec beaucoup d'engagement et d'ambition l'accélération de la transformation du Groupe, dans l'intérêt des actionnaires et des autres parties prenantes de l'entreprise. Danone est un groupe unique par son histoire, par son portefeuille de produits, par son esprit et son engagement pionniers. Nous avons tous à coeur de le soutenir dans la poursuite de ce chemin, vers la performance et la croissance durables et responsables".