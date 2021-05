Danone : Ron Oswald, ancien secrétaire général de l'UITA, rejoint le comité de mission

Danone : Ron Oswald, ancien secrétaire général de l'UITA, rejoint le comité de mission









Crédit photo © Société Danone

(Boursier.com) — Ron Oswald, ancien secrétaire général de l'UITA, rejoint le comité de mission de Danone. Il y a un an, Danone devenait une Entreprise à Mission, une nouvelle étape dans son modèle de création de valeur durable pour toutes les parties prenantes : salariés, partenaires, actionnaires et bien d'autres encore. A cette occasion, un comité de mission a été formé afin d'examiner et de discuter la feuille de route et les progrès de la Société, notamment sur des sujets tels que la santé et la nutrition, l'eau, l'agriculture, la biodiversité, les emballages, l'innovation sociale, les enjeux humains et sociaux.

La nomination de Ron Oswald permet de renforcer le comité de mission avec l'une des personnalités les plus éminentes du monde syndical international.

Pascal Lamy, Président du Comité de Mission, a déclaré : "Je me félicite, au nom de l'ensemble du comité que j'ai la fierté de diriger, de l'arrivée de Ron. Au lendemain de la remise de notre tout premier rapport, je mesure à quel point nos travaux sont nombreux et tous tellement fondamentaux. L'expérience et la clairvoyance de Ron sont autant de qualités dont nous avons hâte de profiter, dans la perspective, toujours, de nous assurer de la poursuite des engagements pionniers de Danone."

Ron Oswald a rejoint l'Union Internationale des Travailleurs de l'Alimentation (UITA) en 1987. Il en a été élu secrétaire général entre 1997 et 2017. L'UITA est une fédération syndicale internationale représentant plus de dix millions de travailleurs de 423 syndicats indépendants et démocratiques dans 127 pays.

Sous son mandat, l'UITA a réussi à devenir le syndicat de référence auprès des plus importantes entreprises mondiales du secteur, en privilégiant un dialogue permanent mais déterminé, entre les directions de chacune de ces entreprises et l'UITA.

Ron Oswald déclare : "Après avoir servi pendant 30 ans au sein du syndicat international de travailleurs du secteur dans lequel opère Danone, je suis honoré de rejoindre cette initiative de gouvernance pionnière en tant que membre du Comité de Mission. Au fil des années, j'ai été témoin des efforts de Danone pour rester fidèle au son double projet économique et social et maintenant à son nouveau modèle de gouvernance autour de sa raison d'être. Je suis aussi très honoré de rejoindre les autres membres du comité, reconnus pour leurs engagements."

Ron Oswald reste par ailleurs conseiller principal à l'UITA et une figure majeure du syndicalisme mondial, en charge notamment des questions de droits de l'homme au sein des entreprises multinationales de l'alimentation et des boissons.