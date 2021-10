Danone : Roberto Di Bernardini nommé Directeur Général Ressources Humaines et membre du Comité Exécutif

(Boursier.com) — Danone annonce la nomination de Roberto Di Bernardini en tant que Directeur Général Ressources Humaines. Roberto prendra ses fonctions le 29 novembre 2021, il sera rattaché à Antoine de Saint-Affrique, Directeur Général, et sera membre du Comité Exécutif.

Roberto Di Bernardini a une longue expérience de direction des Ressources Humaines en France, en Europe et aux États-Unis, essentiellement au sein d'entreprises internationales du secteur de la grande consommation. Plus récemment, il a occupé les fonctions de DGRH monde et de Chief Talent Officer chez Banco Santander. A ce titre, il a joué un rôle moteur dans l'évolution de la culture de l'entreprise et dans le recrutement et le développement de profils de haut niveau. Auparavant, Roberto avait occupé de nombreux postes de direction RH dans le secteur des biens de grande consommation, chez Johnson & Johnson et Colgate Palmolive. Au cours de ses 30 ans de carrière, Roberto a ainsi été responsable de plusieurs zones géographiques et a supervisé la stratégie RH et talents dans des unités de plusieurs milliers de salariés.

Antoine de Saint-Affrique, Directeur Général, a déclaré : "Au nom du Comité Exécutif, je souhaite chaleureusement la bienvenue chez Danone à Roberto Di Bernardini. Roberto est un dirigeant RH internationalement reconnu. Sa connaissance approfondie du secteur des produits de grande consommation et son expérience de 30 ans dans des entreprises réputées pour leur forte culture RH font de lui un atout majeur pour Danone. Son regard neuf, combiné à la force unique de nos équipes Ressources Humaines, sera précieux pour la réussite de la nouvelle phase de développement de l'entreprise."