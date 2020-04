Danone : revenus attendus en léger repli au premier trimestre

(Boursier.com) — Danone progresse légèrement à la veille de son point trimestriel. Le consensus attend des revenus de 6,1 milliards d'euros, en baisse de 0,6% sur un an. Le groupe agroalimentaire devrait revenir en détail sur les conséquences de la pandémie de Covid-19 sur son activité alors qu'il table pour le moment sur une croissance de son BNPA courant autour de 5% en 2020, reflétant une croissance des ventes comprise entre +2% et +4% et une marge opérationnelle courante supérieure à 15%, intégrant le plan d'investissements accélérés.