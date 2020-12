Danone renforce sa gouvernance pour accompagner son plan d'adaptation " Local First "

Crédit photo © Société Danone

(Boursier.com) — Au cours des dernières semaines, Danone a annoncé une série de mesures-clés afin de dégager de nouvelles opportunités de croissance, renforcer ses marges et poursuivre son ambition de création de valeur. Parmi ces mesures figure le plan "Local First", visant à renforcer l'ancrage local de l'organisation.

Dans le cadre de l'évaluation continue de la manière dont le Conseil d'Administration et le Comité Exécutif collaborent pour créer de la valeur durable, Danone annonce aujourd'hui plusieurs décisions relatives à la composition et à l'organisation du Conseil d'Administration, visant à renforcer la gouvernance de l'entreprise.

Après une phase de dialogue actif avec les actionnaires, sur proposition d'Emmanuel Faber et sur recommandation du Comité de Gouvernance, le Conseil d'Administration a approuvé les mesures suivantes à l'unanimité :

Création d'un nouveau Comité du Conseil d'Administration, le Comité Stratégie & Transformation, qui démarrera sous la présidence de Benoît Potier, en complément des trois comités existants (Audit, Gouvernance et Engagement), afin de préparer les travaux du Conseil d'Administration sur les orientations stratégiques de l'entreprise, en portant une attention particulière à la mise en oeuvre du plan d'adaptation récemment annoncé. Ce comité sera notamment chargé du suivi de l'avancement de la revue de portefeuille et de la mise en oeuvre du plan de croissance et d'efficacités.

Nomination de Cécile Cabanis en qualité de Vice-Présidente du Conseil d'Administration. Administratrice depuis 2018, Cécile Cabanis continuera d'accompagner le Conseil d'Administration et son Président dans le cadre de ses nouvelles fonctions non-exécutives de Vice-Présidente.

Nomination de nouveaux administrateurs indépendants proposée au vote de la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires, le 29 avril 2021.

Cooptation de Gilles Schnepp en tant que membre du Conseil d'Administration avec effet immédiat. Il remplace Gregg Engles, qui a décidé de démissionner conformément à la politique du Conseil en matière de gestion des situations présentant de potentiels conflits d'intérêt. Le Conseil d'Admnistration soumettra au vote de la prochaine Assemblée Générale la ratification de la nomination de Gilles Schnepp en tant qu'administrateur. Le Conseil d'Administration estime que M. Schnepp, dont l'expertise en matière de gouvernance est largement reconnue, possède toutes les compétences requises pour contribuer activement à garantir une gouvernance équilibrée de Danone et, en conséquence, le désignera Administrateur Référent après l'Assemblée Générale.

Nomination d'Ariane Gorin et de Susan Roberts proposée au vote de la prochaine AG. De nationalité franco-américaine et forte de plus de 20 ans d'expérience professionnelle dans le domaine de l'innovation digitale, Ariane Gorin occupe actuellement le poste de Présidente d'Expedia Business Services, qui rassemble des agences de voyage en ligne parmi les plus respectées au monde. Dr. Susan B. Roberts est Professeure en Nutrition à l'université de Tufts, l'un des établissements d'enseignement les plus prestigieux des Etats-Unis, où elle dirige le Laboratoire de Recherche sur le Métabolisme Energétique.

Par ailleurs, lors de la prochaine Assemblée Générale, Benoît Potier quittera le Conseil d'Administration, après 18 années de contribution active aux travaux de ce dernier, de même que Virginia Stallings, ayant atteint la limite d'âge fixée pour les administrateurs.

Le Conseil d'Administration proposera le renouvellement des mandats des autres administrateurs arrivant à leur terme : Guido Barilla, Cécile Cabanis, Michel Landel et Serpil Timuray.

Avec ces changements et nominations, le Conseil d'Administration de Danone comptera toujours 16 membres après la prochaine Assemblée Générale, dont 71% d'Administrateurs Indépendants, au sens du code de gouvernement d'entreprise AFEP-MEDEF (contre 57% aujourd'hui), et 50% de femmes (contre 43% aujourd'hui).

Emmanuel Faber, Président-Directeur Général, a déclaré :

"Je pense que le renforcement de la gouvernance est une condition clé de succès pour la mise en oeuvre de notre plan "local first". Les mesures proposées en ce sens ont été unanimement approuvées par le Conseil. Je m'en réjouis et je salue l'arrivée de Gilles Schnepp dès à présent. Au nom du Conseil tout entier, je remercie chaleureusement Gregg Engles pour son engagement au sein du Conseil, depuis l'acquisition de WhiteWave, et pour sa contribution décisive dans cette période d'intégration.

Je me félicite, par ailleurs, que notre Conseil puisse réunir à partir de l'Assemblée Générale d'avril 2021, 50% de femmes et 71% d'indépendants.

Je suis enfin particulièrement heureux que Cécile Cabanis ait accepté ma proposition de prendre une position renforcée dans le Conseil, en tant que Vice-Présidente. Sa connaissance intime de l'entreprise depuis 16 ans et son expérience au sein du Conseil seront de précieux atouts dans cette phase de transformation."