Danone remonte sa prévision de croissance du chiffre d'affaires pour 2023

(Boursier.com) — Danone annonce relever sa prévision de croissance du chiffre d'affaires pour 2023 à la faveur d'une hausse à 2 chiffres de ses ventes au premier trimestre, aidé notamment par les hausses de prix. Le groupe agroalimentaire table désormais sur une hausse des ventes entre 4% et 6% en données comparables pour l'ensemble de l'année, contre une progression attendue entre 3% et 5% précédemment.

L'objectif d'une "amélioration modérée" de la marge opérationnelle courante sur 2023 est de son côté confirmé.

Au premier trimestre, le chiffre d'affaires du groupe a grimpé de 10,5% à données comparables, à 6,962 milliards d'euros, avec un effet prix de 10,3% et un effet volume/mix de 0,2%.

Ce démarrage solide de l'année a été porté par la croissance en données comparables de toutes les géographies et de toutes les catégories :

+6,2% en Europe, soutenue par la France, le Royaume-Uni et la Pologne ; progrès dans la transformation du portefeuille EDP

+11,8% en Amérique du Nord, grâce à un nouveau trimestre de croissance équilibrée de tous les segments

+16% en Chine, Asie du Nord et Océanie, avec une croissance à deux chiffres de chacune des trois catégories

+12,6% en Amérique Latine, portée par le Mexique et le Brésil, avec des volumes résilients

+11,8% dans le Reste du Monde, tirée notamment par des effets calendaires favorables.

"Ce premier trimestre a vu un démarrage solide de l'année 2023", a commenté dans un communiqué le directeur général, Antoine de Saint-Affrique qui mène un plan de réorganisation du groupe baptisé "Renew Danone". "Ce trimestre démontre, une fois encore, nos progrès réguliers dans le déploiement des différents piliers de notre stratégie Renew Danone", a-t-il ajouté.