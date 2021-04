Danone rejoint les 60 euros

(Boursier.com) — Danone grimpe de 2% pour rejoindre les 60 euros ce jeudi, malgré DZ Bank qui a dégradé le dossier à 'conserver' avec un cours de 63 euros dans le viseur. Rappelons que le groupe a fait état d'un chiffre d'affaires consolidé de 5,7 milliards d'euros au premier trimestre, en retrait de 3,3%, en données comparables, soit un recul de -3,7% en volume et une hausse de +0,3% en valeur. En données publiées, le chiffre d'affaires diminue de -9,4%, essentiellement en raison d'effets de change négatifs (-7%) dus à la dépréciation de plusieurs devises face à l'euro, notamment aux États-Unis, en Amérique Latine, en Indonésie, en Turquie et en Russie. Le chiffre d'affaires publié présente également un effet périmètre légèrement favorable (+0,4%), ainsi qu'une contribution organique de +0,4% de pays en hyperinflation tels que l'Argentine. Le consensus fourni par la société tablait sur des revenus de 5,59 MdsE.

Retour à la croissance rentable au second semestre

En dépit des incertitudes, une réouverture progressive des économies est anticipée à compter du second semestre, liée aux progrès des programmes de vaccination. Dans ce contexte, une accélération généralisée de l'inflation des prix du lait, des ingrédients, des emballages et des coûts logistiques est attendue.

Danone prévoit un retour de la croissance en données comparables dès le deuxième trimestre, ainsi qu'un retour à la croissance rentable dès le second semestre. La marge opérationnelle courante 2021 est attendue globalement en ligne avec celle de 2020...

Le projet 'Local First' reste d'actualité

Le Conseil d'Administration a par ailleurs récemment réaffirmé son soutien au projet 'Local First', convaincu qu'il renforcera Danone, et accélérera sa croissance et sa création de valeur... Il permettra également de mieux répondre aux besoins des consommateurs et des clients dans chaque pays où Danone opère, mais aussi à générer des ressources significatives qui seront réinvesties dans les marques et les plans commerciaux. Les besoins spécifiques de l'activité Nutrition Spécialisée seront adressés par des ressources dédiées, tant à l'échelle globale que locale. Danone veillera particulièrement à ce que la transition se passe au mieux, et que le plan soit exécuté sans perturber l'activité...

Jefferies qui est à l'achat indiquait que les ventes du 1er trimestre étaient "modestement" supérieures au consensus, la branche EDP (produits laitiers et d'origine végétale) parvenant à rester en territoire positif (+1,6% de croissance organique) malgré une base de comparaison difficile...