Danone : refinancement partiel de l'obligation hybride de 1,25 milliard d'euros

(Boursier.com) — Danone annonce son intention de refinancer partiellement son obligation hybride. Danone lance ce jour une offre en numéraire de rachat partiel de ses titres à durée indéterminée émis le 30 octobre 2017 pour un montant total de 1,25 milliard d'euros (dont 1,25 milliard d'euros en circulation), portant une première option de remboursement le 23 mars 2023 et admis à la cotation sur le marché réglementé d'Euronext Paris (ISIN: FR0013292828). Le montant maximum de l'offre de rachat est de 500 millions d'euros.

Danone annonce également ce jour son intention d'émettre de nouveaux titres à durée indéterminée libellés en Euro, portant intérêt à taux fixe réajustable et une première option de remboursement dans 5,25 années, sous réserve des conditions de marchés. Les termes des Nouvelles Obligations devraient être déterminés plus tard ce jour. Ces Nouvelles Obligations devraient être admises à la cotation sur le marché réglementé d'Euronext Paris. Les agences de crédit Standard & Poor's et Moody's devraient les assimiler à des fonds propres à hauteur de 50% et leur assigner les notations BBB- et Baa3 respectivement.

Un mécanisme d'allocation prioritaire des Nouvelles Obligations pourrait être appliqué à la seule et absolue discrétion de Danone en faveur des porteurs des Obligations Existantes exprimant leur intention d'apporter leurs titres à l'Offre de Rachat.

L'Offre de Rachat est soumise aux modalités du tender offer memorandum daté du 7 septembre 2021. L'acceptation du rachat par Danone des Obligations Existantes apportées à l'Offre de Rachat est à sa seule discrétion. La conclusion de l'Offre de Rachat dépendra notamment du respect ou du renoncement par Danone aux conditions de la transaction : la fixation des modalités financières des Nouvelles Obligations satisfaisantes pour Danone et la signature par Danone et les teneurs de livre d'un contrat de souscription pour l'achat ou la souscription des Nouvelles Obligations.

L'Offre de Rachat commencera le 7 septembre 2021 et prendra fin à 16h00 le 14 septembre 2021. Les résultats de l'Offre de Rachat seront annoncés le 15 septembre 2021 (sous réserve de changements causés par la prolongation, le retrait, la résiliation ou une ou des modifications de l'Offre de Rachat).