Danone : recule malgré la confirmation du redressement

(Boursier.com) — Danone perd un peu de terrain (-1,3% à 56 euros) malgré l'annonce de chiffres supérieurs aux attentes au deuxième trimestre et le maintien de sa guidance annuelle. Le géant de l'agroalimentaire, qui a dégagé une croissance organique de 6,4% au deuxième trimestre contre 5,66% de consensus, anticipe toujours une hausse de ses revenus de 4 à 6% en données comparables cette année avec une amélioration modérée de la marge opérationnelle courante.

RBC ('surperformer') explique que les résultats sont " bons ", avec un dépassement des attentes à tous les niveaux même s'il n'y a " rien d'exceptionnel ". Le broker estime que la firme progresse bien dans son plan de redressement. Citi ('acheter') ne s'attend pas à une mise à jour du consensus car les attentes sont déjà alignées sur des prévisions de chiffre d'affaires réhaussées et le rythme du 2T est principalement basé sur le prix. La banque voit la robustesse de la trajectoire de redressement initiée par le nouveau PDG, avec des investissements sur les grandes marques au premier semestre, mais il faudra peut-être plus sur la deuxième partie de l'année pour montrer que l'entreprise peut absorber les vents contraires en Chine et sur la tarification de l'eau.