Danone recule, la SocGen dégrade

Crédit photo © Danone

(Boursier.com) — En queue de peloton du CAC40, Danone abandonne 1,5% à 71,2 euros à la mi-séance, victime d'une note d'analyste. La SocGen a en effet dégradé le dossier d''acheter' à 'vendre' tout en coupant sa cible de 82 à 69 euros.

L'objectif de Danone d'une croissance du chiffre d'affaires en données comparables pour 2019 comprise entre 2,5% et 3,0% risque d'être difficile à atteindre, estime le broker, qui s'attendre à un ralentissement de l'activité des produits laitiers en Russie et aux Etats-Unis, des eaux minérales en Asie et en Europe et des produits d'origine végétale. Avec un multiple de 18 pour le ratio cours/bénéfice, la valorisation de Danone reste plus attractive que celle de ses concurrents Nestlé et Unilever (environ x20,5 pour chacun) mais des inquiétudes pèsent sur les perspectives de long terme, souligne la SocGen.

Malgré cet abaissement, le titre du géant agroalimentaire reste majoritairement conseillé positivement par le marché puisque, selon le consensus 'Bloomberg', 16 analystes sont à l''achat', 14 à 'conserver' et seulement 2 à 'vendre'. L'objectif moyen à douze mois est fixé à 81,65 euros.