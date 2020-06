Danone reçoit le plébiscite de ses actionnaires pour devenir la première 'Entreprise à Mission' cotée

Danone reçoit le plébiscite de ses actionnaires pour devenir la première 'Entreprise à Mission' cotée









Crédit photo © Société Danone

(Boursier.com) — A l'occasion de son assemblée générale, Danone est devenue aujourd'hui la première société cotée à adopter le statut d'Entreprise à Mission, soutenue par le vote de ses actionnaires à plus de 99%. Désormais officiellement dotée dans ses statuts d'une raison d'être et d'objectifs sociaux, sociétaux et environnementaux fidèles à sa conviction que la santé des hommes et la préservation de la planète sont interdépendantes, Danone franchit ainsi une nouvelle étape dans la poursuite d'un modèle de création de valeur durable pour l'ensemble de ses parties prenantes.

Les progrès accomplis dans la réalisation de ces objectifs seront supervisés par un Comité de Mission indépendant de dix membres dont les noms ont été dévoilés à l'occasion de l'assemblée générale ; il regroupera huit experts hautement qualifiés principalement issus d'organisations internationales (Sharan Burrow, Ngozi Okonjo Iweala, Pascal Lamy, Rose Marcario, Hiromichi Mizuno, David Nabarro, Gabriela Ilian Ramos, Rajiv Shah) ainsi qu'un administrateur indépendant (Guido Barilla) et une salariée (Emna Lahmer).

Emmanuel Faber, Président-directeur général de Danone, a déclaré : "A l'heure où les entreprises démontrent indiscutablement chaque jour leur apport à toute la société et que s'impose l'action collective, je me réjouis que tous nos actionnaires aient fait le choix aujourd'hui que Danone devienne la première Entreprise à Mission cotée. Je suis convaincu que plus notre entreprise démontrera qu'elle est au service de l'ensemble de ses parties prenantes, plus elle créera de la valeur et sera reconnue pour cela.

Je suis profondément reconnaissant à l'égard de chacune et chacun des membres du Comité de Mission nouvellement créé d'avoir accepté d'apporter son expertise pour superviser et accompagner les progrès de Danone en matière sociale, sociétale et environnementale. Jamais auparavant cela n'a été fait à l'échelle à laquelle nous allons réaliser cela ensemble".