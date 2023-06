Danone : question de goût !

(Boursier.com) — Danone reperd 0,6% à 55,35 euros ce mardi, alors que le broker Morgan Stanley a réduit son objectif de cours de 53 à 52 euros en restant à 'sous-pondérer' dans un contexte qui reste inflationniste. Stifel avait au contraire revalorisé le dossier à 68 euros avec un avis à l'achat, le géant de l'agroalimentaire ayant relevé sa prévision de croissance du chiffre d'affaires 2023 à la faveur d'une hausse à deux chiffres de ses ventes au premier trimestre, tirées notamment par les hausses de prix...

Le groupe table désormais sur une hausse des ventes entre 4% et 6% en données comparables pour l'ensemble de l'année, contre une progression entre 3% et 5% attendue précédemment. L'objectif d'une "amélioration modérée" de la marge opérationnelle courante sur 2023 est de son côté confirmé. La demande des consommateurs a jusqu'à présent largement résisté aux plus fortes hausses de prix pratiquées dans le secteur de l'alimentaire depuis des décennies.

Au premier trimestre, le chiffre d'affaires du groupe a grimpé de 10,5% à données comparables, à 6,962 milliards d'euros, avec un effet prix de 10,3% et un effet volume/mix de 0,2%.

Jefferies ('achat') estime pour sa part que Danone a bien démarré l'année. Les résultats du premier trimestre sont ainsi ressortis bien supérieurs au consensus, tirés par les volumes, devenus positifs malgré des prix plus élevés que prévu... Enfin, CFRA avait aussi relevé son objectif de cours à 70 euros contre 64 euros auparavant...