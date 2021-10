Danone publie un chiffre d'affaires net de 6,15 MdsE au T3, en progression de 3,8% en données comparables

(Boursier.com) — Le groupe Danone publie un chiffre d'affaires net de 6.158 Millions d'euros au troisième trimestre, en progression de 3,8% en données comparables et de +5,8% en données publiées. La direction parle d'un nouveau trimestre centré sur l'exécution et la performance : "Contribution de toutes les catégories à la croissance avec le maintien de la forte dynamique d'EDP et la poursuite du redressement des catégories Nutrition Spécialisée et Eaux ; Accélération de l'inflation et des pressions sur la chaîne d'approvisionnement, efforts renforcés en matière de productivité et d'initiatives prix ; Déploiement de Local First bien engagé".

Les objectifs 2021 sont réitérés avec un retour à la croissance rentable au S2 et une marge opérationnelle courante globalement en ligne avec celle de 2020.

Le groupe rappelle l'organisation d'un séminaire investisseurs le 8 mars 2022.

Juergen Esser, Directeur Général Finances, commente : "Les résultats publiés aujourd'hui démontrent une nouvelle fois nos progrès vers une croissance rentable. Grâce à nos actions et nos efforts en matière d'exécution, toutes nos divisions ont contribué à la performance solide du troisième trimestre.

Nous constatons clairement la force et la pertinence de nos marques dans un contexte d'intérêt croissant pour la santé et le bien-être au niveau mondial. Notre activité de Produits laitiers et d'origine végétale a poursuivi sa forte dynamique, notamment en Europe et en Amérique du Nord, avec des gains de parts de marché sur des plateformes clés. Notre activité Eaux, portée par une performance forte en Europe, a bénéficié d'un retour progressif de la mobilité hors domicile. Enfin, la Nutrition Spécialisée a connu une bonne dynamique, tirée par notre activité de Nutrition pour Adultes et par le retour à la croissance de nos Laits infantiles en Chine.

A l'image de l'ensemble de notre secteur, et même au-delà, nous sommes touchés par l'accélération de l'inflation. Si au départ celle-ci concernait surtout le coût des matières premières, elle s'est généralisée et affecte désormais l'ensemble de notre chaîne d'approvisionnement, dans de nombreuses régions du monde. Dans ce contexte, nous redoublons nos efforts en matière de productivité et d'initiatives prix afin d'atténuer l'impact de cette inflation sur notre performance et nous réitérons ainsi nos objectifs 2021."