Danone : plombé par un analyste

Danone : plombé par un analyste









Crédit photo © Danone

(Boursier.com) — En dernière position du CAC40, Danone abandonne 1,8% à 58,2 euros en matinée et met ainsi fin à cinq séances consécutives dans le vert. Le titre souffre de la dégradation d'un analyste puisque RBC a abaissé sa recommandation à 'sous-performer' tout en ramenant son objectif de 64 à 52 euros. Bien que le nouveau PDG de Danone puisse servir de catalyseur au géant de l'agroalimentaire, "les choses doivent empirer avant de s'améliorer", selon l'analyste.

Ce dernier considère que la réduction des marges est "inévitable" et espère que la société sera proactive pour y remédier, l'arrivée d'Antoine de Saint-Affrique rendant cela plus probable que si le statu quo avait été maintenu...