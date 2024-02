Danone : peu de réactions aux annonces...

(Boursier.com) — Danone est stable à 61,60 euros ce jeudi, alors que le Chiffre d'affaires net du groupe est ressorti à 27.619 Millions d'euros en 2023, en progression de +7% en données comparables, intégrant un effet prix de +7,4% et un effet volume/mix de -0,4%. Le Chiffre d'affaires au T4 est en hausse de 5,1% en données comparables ; l'effet volume/mix redevient positif à +0,8%. La transformation d'EDP en Europe continue de porter ses fruits, avec un retour du volume/mix en territoire positif.

La performance de l'Amérique du Nord a été portée par les marques International Delight et Oikos et un volume/mix solide. Le groupe souligne par ailleurs un nouveau trimestre de forte croissance compétitive en Chine, Asie du Nord et Océanie.

La Marge opérationnelle courante s'est inscrite en progression de +40 pb à 12,6%, combinée à des réinvestissements significatifs. Le Free cash flow s'est établi à un niveau record de 2,6 Milliards d'euros, permettant investissements et désendettement. Au 31 décembre 2023, la dette nette était de 10,2 Milliards d'euros, en légère hausse par rapport à l'an dernier (10,1 Milliards d'euros au 31 décembre 2022). Si le groupe a réduit sa dette d'environ 0,7 milliard d'euros en 2023, cette amélioration a été contrebalancée par le remboursement d'environ 0,8 Milliard d'euros d'une obligation hybride financé par une émission obligataire. Cela reflète les progrès continus de Danone pour améliorer son bilan.

Le BNPA courant est ressorti en hausse de 3,4% à 3,54 euros, porté par la performance opérationnelle ; Le dividende proposé est de 2,10 euros, en progression de +5%. Si cette proposition de distribution est approuvée, le dividende sera détaché de l'action le 3 mai 2024 et sera payable le 7 mai 2024.

Objectifs en ligne

Les objectifs 2024 sont en ligne avec l'ambition de moyen-terme du groupe (croissance du chiffre d'affaires en données comparables comprise entre +3% et +5%, amélioration modérée de la marge opérationnelle courante). La direction annonce par ailleurs l'organisation d'un Séminaire Investisseurs en juin 2024.

Cotation...

Rappelons que le groupe agroalimentaire avait relevé en octobre sa prévision de chiffre d'affaires et tablait sur une hausse des ventes entre 6% et 7% pour l'ensemble de l'année.

Sur le seul quatrième trimestre, le chiffre d'affaires a progressé de 5,1%, avec un effet volume/mix redevenu positif à +0,8%.

"Conformément aux attentes de l'entreprise, Danone a généré un volume/mix positif au au T4, et surtout en EDP (+2% contre +1,2% Stifel), pour la première fois depuis plus de 2 ans, une étape considérable dans le redressement de Danone" commente Stifel. Dans l'ensemble, le résultat est "plus ou moins conforme" aux attentes... "Les directives récemment publiées pour l'exercice 24 devraient impliquer une croissance positive du volume/mix chez EDP et confirmer la trajectoire. La dynamique volume/mix positive devrait soutenir le cours de l'action en bourse" poursuit l'analyste... "La rentabilité au S2 a été comparable à celle du S1, ce qui a entraîné une augmentation de la marge de +40 points de base sur un an, tandis que la société a réinvesti de manière significative" (...) "D'un point de vue géographique, l'Amérique du Nord est ressortie solide (volume/mix +2,8%), ce qui distingue Danone des nombreuses entreprises de base qui ont subi des pertes de volumes importantes au quatrième trimestre, renforçant la dynamique opérationnelle de Danone. Aussi, l'Europe a renoué avec une croissance volume/mix positive. Le FCF a augmenté d'une année sur l'autre grâce à des flux de trésorerie opérationnels plus élevés". De quoi viser un cours de 70 euros en restant acheteur sur le dossier...