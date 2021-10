Danone : petit rebond

(Boursier.com) — Danone reprend 0,8% ce mercredi à 56 euros, après sa baisse de 3% hier dans le sillage de sa publication trimestrielle et des craintes concernant l'impact de l'inflation des matières premières sur ses comptes au T4. Le géant de l'agroalimentaire, qui a légèrement dépassé les attentes des analystes au troisième trimestre, a cependant confirmé ses objectifs 2021. Il vise ainsi toujours un retour à la croissance rentable sur le second semestre et une marge opérationnelle courante globalement en ligne avec celle de 2020.

Sur les trois mois clos fin septembre, la firme a dégagé un chiffre d'affaires net de 6,16 milliards d'euros, en progression de 3,8% en données comparables et de +5,8% en données publiées. Le consensus tablait sur des recettes de 6,06 milliards d'euros avec une croissance organique de 3,6%.

Danone, qui n'échappe pas à l'accélération généralisée de l'inflation, a expliqué "redoubler d'efforts en matière de productivité et d'initiatives prix afin d'atténuer l'impact de cette inflation" sur sa performance. Le groupe a notamment précisé s'attendre à une "accélération généralisée" de l'inflation des prix du lait, des ingrédients, des emballages et des coûts logistiques.

"L'inflation des coûts de l'entreprise va s'accélérer pour atteindre 9% au second semestre, contre 7% au premier semestre", a souligné le directeur financier, Juergen Esser, lors de la conférence de présentation des résultats. "Nous prévoyons que 2022 sera au moins au même niveau que 2021, et peut-être même plus", a précisé le dirigeant. "Nous devons nous préparer à davantage de perturbations et de défis liés à la chaîne d'approvisionnement".

Parmi les derniers avis d'analystes, Jefferies a ramené sa cible de 70,75 à 65 euros, tout en restant à l''achat' sur le dossier, tandis que HSBC a ajusté la mire de 67 à 65 euros avec un avis à 'conserver'. Pour Citi, le chiffre d'affaires de Danone est ressorti en ligne avec les attentes, grâce à la "force évidente" de l'activité EDP, et il n'y a pas eu de surprise sur les marges... La croissance organique est supérieure d'environ 20 points de base au consensus établi par la société, ce qui montre une reprise "plus ferme" par rapport aux niveaux antérieurs à la crise, estime l'analyste. La question clé est pour 2022, où Citi s'attend à une pression inflationniste plus forte... Le courtier considère le troisième trimestre comme un "non-événement", ce qui réduit le risque pour le titre jusqu'à la fin de l'année. Il ne s'attend également pas à ce que la publication mette fin au débat sur les coûts du "nouveau Danone".

Oddo BHF reste quant à lui à 'surperformer' sur un titre faiblement valorisé et qui a les moyens de bénéficier du redressement opérationnel, tout comme d'un recentrage stratégique sous l'égide du nouveau CEO.