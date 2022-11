Danone : Partenariat officiel entre le groupe et "Paris 2024"

(Boursier.com) — Antoine de Saint-Affrique, Directeur général de Danone, et Tony Estanguet, Président de Paris 2024, ont annoncé la signature d'un partenariat officiel entre Danone et les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

Leader français des produits laitiers et d'origine végétale, Danone contribuera ainsi à faire profiter les populations accréditées de la meilleure alimentation possible en proposant des produits laitiers et d'origine végétale équilibrés, durables et locaux.

En tant que partenaire des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, Danone apportera son expertise d'une alimentation équilibrée pour tous les âges de la vie. Un large choix de produits laitiers frais et d'origine végétale Danone (Hipro, Actimel, Activia, Alpro, Danone...) sera distribué à l'ensemble des populations présentes sur les sites des Jeux de Paris 2024 : athlètes, volontaires, spectateurs, invités, médias.

Avec Danone, Paris 2024 fait le choix d'une alimentation responsable :

- 100% des marques de Danone en France sont certifiées B Corp,

- 70% des volumes des produits laitiers et d'origine végétale sont notés NutriScore A ou B,

- 40% des produits laitiers et d'origine végétale sont sans sucres ajoutés

- L'ancrage de Danone sur ses territoires offre à l'entreprise une place privilégiée pour faire vivre ces Jeux dans toute la France et servir tous les sites des Jeux de Paris 2024 avec des produits équilibrés.

Ce partenariat s'inscrit pleinement dans la stratégie de Danone qui vise à renouer avec une croissance compétitive et durable en réinvestissant dans ses marques.

Danone tient à être au rendez-vous et réaffirme son ambition d'un mode de vie plus sain et responsable pour laisser un héritage aux nouvelles générations.

Conscient de l'importance du sport et d'une bonne alimentation pour une meilleure santé, par ses produits laitiers et d'origine végétale, Danone s'engage à communiquer avec Paris 2024 sur des programmes autour d'enjeux forts comme l'alimentation durable ou encore le sport pour encourager l'adoption de comportements alimentaires plus responsables.