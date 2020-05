Danone ouvre une nouvelle phase pour ses Produits laitiers et d'origine végétale en Amérique du Nord

Crédit photo © Société Danone

(Boursier.com) — Danone ouvre une nouvelle phase pour ses Produits laitiers et d'origine végétale en Amérique du Nord.

Trois ans après l'acquisition de WhiteWave, le pôle Produits laitiers et d'origine végétale (EDP) de Danone entre dans une nouvelle phase de croissance et de création de valeur.

Depuis l'acquisition de WhiteWave, l'organisation globale en charge de l'activité EDP a mené avec succès son intégration au cours des trois dernières années. Durant cette période, elle a établi une structure opérationnelle commune solide et a défini une stratégie innovante, s'appuyant sur une vision croisée des catégories produits laitiers et produits d'origine végétale, adaptée à la hausse de la demande des consommateurs flexitariens. Par ailleurs, elle a renforcé l'innovation au sein du pôle et le plan de synergies de 300 millions de dollars en année pleine, qui était au coeur de l'acquisition de WhiteWave, a été réalisé.

L'activité EDP en Amérique du Nord est le premier marché de Danone ; c'est aussi la plus grande B CorpTM au monde. Danone la transforme aujourd'hui afin d'en consolider les fondations pour aborder un nouveau chapitre de croissance en phase avec les réalités d'un marché en évolution rapide. Pour y parvenir, Danone annonce deux évolutions dans l'organisation du pôle EDP. D'abord, EDP Amérique du Nord sera représenté au Comité Exécutif de Danone, avec des priorités locales renforcées, une autonomie reconnue et la nomination d'un nouveau dirigeant. Ensuite, Danone annonce la création d'une Unité d'Accélération des Produits d'origine végétale, qui s'appuiera sur l'expertise du pôle EDP dans ce domaine pour développer de nouvelles opportunités pour l'ensemble du portefeuille de l'entreprise, notamment dans des régions en dehors de l'Amérique du Nord.

Par conséquent, Shane Grant rejoint Danone en tant que Directeur Général de Danone North America, à compter du 11 mai 2020, pour diriger l'activité EDP sur ce marché. Il rapportera à Emmanuel Faber, Président-Directeur Général, et sera membre du Comité Exécutif. Avant de rejoindre Danone, Shane Grant a passé près de 20 ans chez The Coca-Cola Company, où il a occupé différents rôles dans les fonctions marketing, commerciale et de direction générale, notamment en tant que Directeur Général de Glacéau et Président de Coca-Cola Canada, avant d'être nommé Président de l'activité boissons non gazeuses de Coca-Cola pour l'Amérique du Nord en janvier 2019.

Francisco Camacho prend la direction de l'Unité d'Accélération des Produits d'origine végétale, qui a l'ambition de faire passer les ventes de ces produits de près de 2 milliards d'euros en 2019 à environ 5 milliards d'euros d'ici 2025 à l'échelle mondiale. Il exercera cette fonction en plus de son rôle à la tête des activités Produits laitiers et d'origine végétale en Europe, en Amérique latine, dans la zone CEI et la zone Aspame, en tant que Directeur Général, Produits laitiers et d'origine végétale International.