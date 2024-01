Danone : opération saluée

(Boursier.com) — Danone monte de 1% à 59,25 euros ce mardi, alors que le groupe a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord pour vendre ses activités de produits laitiers biologiques aux Etats-Unis à Platinum Equity, une société d'investissement basée aux Etats-Unis... Cette cession s'inscrit dans la revue de portefeuille et le programme de rotation d'actifs annoncés en mars 2022 dans le cadre de la stratégie Renew Danone.

En 2022, les activités de produits laitiers biologiques aux Etats-Unis, composées des marques Horizon Organic et Wallaby, représentaient environ 3% des ventes globales de Danone, et avaient eu un impact dilutif sur la croissance organique des ventes et sur la marge opérationnelle courante du groupe.

Danone conservera une participation minoritaire non-consolidée dans l'actif. La réalisation de la cession est soumise aux conditions préalables usuelles... Parmi les derniers avis de brokers, Bernstein reste à vendre sur le dossier en visant un cours de 50 euros. Jefferies avait auparavant repris le suivi du géant de l'agroalimentaire à l''achat' en ciblant un cours de 68 euros. Même si le secteur européen de l'alimentation, de l'entretien ménager et des soins personnels est confronté à une nouvelle année de déclassement à venir, selon le courtier, ce dernier a une préférence pour les noms offrant un potentiel d'amélioration de la marge opérationnelle, ou pour les catégories de biens non pleinement valorisées... L'analyste mettait ainsi en évidence Danone et Henkel comme les deux sociétés disposant d'un bon potentiel d'amélioration de la rentabilité, tandis que Beiersdorf et Haleon figurent parmi celles évoluant dans des catégories sous-évaluées.

HSBC a de son côté ajusté la mire à 57 euros tout en restant à 'conserver' sur le dossier.