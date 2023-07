Danone : objectifs 2023 validés après le 1er semestre

(Boursier.com) — Danone publie un chiffre d'affaires net de 14 167 millions d'euros au S1 2023, en hausse de +6,3% en données publiées et de +8,4% en données comparables, intégrant un effet prix de +9,4% et un effet volume/mix de -1,1%. Le chiffre d'affaires en progression de +6,4% en données comparables au T2, avec un effet prix de +8,7% et un effet volume/mix de -2,3%.

Le résultat opérationnel courant s'est établi à 1,7 milliard d'euros au premier semestre 2023. La marge opérationnelle courante de 12,2%, est en progression de +14 points de base.

Le Résultat net des sociétés mises en équivalence s'est établi à 33 millions d'euros, reflétant principalement le résultat de cession de la participation de 25% dans Yashili au S1 2023, en hausse par rapport au -89 millions d'euros de l'année précédente qui reflétaient la dépréciation relative à la cession des investissements minoritaires restants dans les partenariats avec Mengniu.

En conséquence, le BNPA publié a augmenté de +48,3% à 1,70 euro, tandis que le BNPA courant a progressé de +7,6% à 1,76 euros.

Danonce réitère ses objectifs 2023 à savoir une croissance du chiffre d'affaires entre +4 et +6% en données comparables ; amélioration modérée de la marge opérationnelle courante.