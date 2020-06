Danone : nouvelle émission obligataire

Danone : nouvelle émission obligataire









Crédit photo © Danone

(Boursier.com) — Danone vient de réaliser avec succès le placement d'une émission obligataire d'un montant de 800 millions d'euros, avec une maturité de 9 ans et assortie d'un coupon de 0,395%. S'inscrivant dans le cadre d'une gestion active de la liquidité de l'entreprise, cette nouvelle émission, qui fait suite à une précédente émission le 11 mars dernier de 800 ME, permet à Danone de tirer parti de conditions de marché favorables pour continuer à accroître sa flexibilité financière, allonger la maturité de sa dette et en optimiser le coût.

L'émission a été largement souscrite par une base d'investisseurs diversifiée, confirmant la confiance du marché dans le modèle d'entreprise de Danone et dans la qualité de son profil de crédit.

Le règlement-livraison est prévu le 10 juin et les obligations seront cotées sur Euronext Paris.

Danone est noté 'BBB+', perspective 'stable', par Standard & Poor's et 'Baa1', perspective 'stable', par Moody's.