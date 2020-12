Danone : noté 'Triple A' pour sa performance environnementale

Crédit photo © Danone

(Boursier.com) — Danone a été reconnue, pour la 2e année consécutive, leader en matière de performance environnementale par le CDP, organisation internationale à but non lucratif, qui gère le système de notation mondial permettant aux investisseurs, aux entreprises, aux villes, aux Etats et aux régions de gérer leurs impacts environnementaux.

Parmi plus de 5.800 entreprises évaluées en 2020, Danone fait partie des 10 entreprises à avoir obtenu un "triple A", note qui distingue les entreprises les plus en avance en matière de transparence et de performance relative à leurs actions, sur 3 domaines : la lutte contre le changement climatique, la gestion des forêts et la sécurisation des ressources en eau.

Depuis 2010, date à laquelle Danone a publié pour la première fois, volontairement, sa performance environnementale auprès du CDP, l'entreprise a constamment amélioré sa note pour atteindre le " Triple A " pour la première fois l'année dernière. L'obtention, cette année encore, d'un "A" dans les trois listes prestigieuses couvrant les 3 domaines du CDP, témoigne des actions ambitieuses et anciennes entreprises par Danone pour construire une économie à faible émission de carbone, protéger les ressources naturelles et accroître la transparence de ses marques.