Danone : nomination d'Antoine de Saint-Affrique au poste de Directeur Général

(Boursier.com) — Antoine de Saint-Affrique a été nommé aujourd'hui directeur général de Danone à compter du 15 septembre 2021. La décision du Conseil d'Administration de ce soir est l'aboutissement d'un processus de sélection rigoureux, piloté par le Comité Gouvernance. Antoine de Saint-Affrique prendra la succession de la direction générale par interim menée conjointement par Véronique Penchienati-Bosetta et Shane Grant.

Le Conseil a également décidé de proposer la nomination d'Antoine de Saint-Affrique au Conseil d'Administration de Danone lors de la prochaine Assemblée Générale annuelle, prévue en avril 2022.

Antoine de Saint-Affrique rejoint Danone en provenance de Barry Callebaut, leader mondial de la fabrication de produits à base de cacao et de chocolat, dont il a été nommé Directeur général en octobre 2015. Avant cela, Antoine de Saint-Affrique avait occupé plusieurs postes de direction chez Unilever, leader mondial de biens de consommation courante, dont il dirigea notamment la division alimentation.

Gilles Schnepp, Président du Conseil d'Administration, commente : "Le Conseil d'Administration a tenu son engagement de rechercher et de trouver dans les meilleurs délais le meilleur dirigeant pour conduire Danone et la prochaine étape de son développement. C'est un nouveau chapitre de la gouvernance de l'entreprise qui s'ouvre aujourd'hui, dans la droite ligne de la transition initiée par le Conseil depuis quelques semaines. Nous sommes unanimement convaincus qu'Antoine de Saint-Affrique est un leader exceptionnel du secteur des biens de consommation. Son parcours et son bilan en matière d'innovation et de résultats sont remarquables. Il apportera à Danone la combinaison idéale de vision stratégique, d'expérience internationale de notre industrie et d'excellence dans l'exécution opérationnelle. Le Conseil d'Administration est convaincu qu'Antoine, entouré des autres membres de l'équipe dirigeante, créera durablement de la valeur pour nos actionnaires et pour toutes nos parties prenantes. Antoine a démontré sa capacité à mettre en oeuvre avec succès une stratégie de croissance responsable et durable tout à fait cohérente avec notre Mission et nos objectifs de long terme. Il aura toute la latitude qui est celle d'un directeur général pour apprécier et orienter la stratégie de Danone pour le futur. Enfin, tout en accueillant Antoine, qu'il me soit permis de remercier Véronique et Shane, au nom du Conseil, pour leur professionnalisme exemplaire dans la direction intérimaire conjointe de Danone qu'ils exerceront jusqu'au 15 septembre."

Antoine de Saint-Affrique a déclaré : "Je suis fier et honoré de rejoindre et de bientôt diriger une entreprise qui a toujours été une source d'inspiration pour moi. J'ai la plus grande admiration pour le riche héritage de Danone et son esprit pionnier dans tous les domaines : son portefeuille de marques fortes et innovantes qui apportent depuis si longtemps la santé par l'alimentation aux populations du monde entier ; son double projet social et économique qui est au coeur de la raison d'être de l'entreprise depuis des décennies ; sa culture forte et unique qui promeut la diversité et l'inclusion. Je crois profondément que Danone a cette capacité à façonner les modes d'alimentation à travers le monde, et je suis impatient d'écrire, avec tous les Danoners, le Comité Exécutif et le Conseil, le prochain chapitre de notre croissance et du développement de sa Mission d'entreprise."