Danone muscle sa direction

(Boursier.com) — Danone complète son équipe de direction avec trois nominations au sein du Comité Exécutif : une Direction Générale Opérations, une Direction Générale Recherche, Innovation, Qualité et Sécurité Alimentaire et une Direction Générale Durabilité et Développement Stratégique. "Trois professionnels internationalement reconnus - deux recrues externes et une interne - les piloteront, marquant une étape importante dans le renforcement des capacités d'exécution et d'innovation à court et à long-terme de l'entreprise", commente Danone.

Le Directeur Général Opérations sera en charge des fonctions Cycles et Achats, Industriel et Supply Chain avec l'ambition de renforcer la performance opérationnelle de Danone. Cette responsabilité sera confiée à Vikram Agarwal qui rejoint l'entreprise en janvier 2022, après une carrière de 33 ans à la tête de fonctions Achats, Industriel et Supply Chain dans le secteur des biens de consommation. Il assurera également la coordination End-to-end Design To Delivery.

Au cours d'une belle carrière de 30 années au sein d'Unilever, il a été en charge de transformations à l'échelle locale, régionale et globale, le plus récemment en tant que Directeur Général de la Supply Chain en Afrique. Il a ensuite été Directeur Général en charge de la Supply Chain d'Avon Products, jouant un rôle déterminant dans le succès de son redressement. Il dirigeait jusqu'à présent la stratégie business de Dole Food & Beverages.

La Directrice Générale Recherche, Innovation, Qualité et Sécurité Alimentaire pilotera la recherche scientifique, l'innovation, la qualité ainsi que les programmes de supériorité produit des marques de Danone dans chacune des catégories de l'entreprise. Cette responsabilité sera assurée par Isabelle Esser, qui rejoindra Danone à partir d'avril 2022, forte de plus de 25 ans d'expérience dans la direction de fonctions Recherche et Développement dans le secteur des biens de consommation.

Isabelle Esser a 30 ans d'expérience dans des entreprises internationales du secteur des biens de consommation et du domaine B2B, dans des rôles aux niveaux local, régional et global. Elle occupait, dans son rôle le plus récent, le poste de Directrice des Ressources Humaines de Barry Callebaut, après une carrière de plus de 25 ans dans la Recherche et le Développement chez Unilever, où elle a occupé en dernier lieu le poste de Directrice Générale R&D Foods Transformation au sein de la division Global Foods & Refreshment.

Enfin, le Directeur Général Durabilité et Développement Stratégique remettra le développement durable au coeur de l'exécution et de la performance de Danone. Il sera également en charge d'identifier, d'évaluer et d'ouvrir des pistes nouvelles et durables de développement d'activités pour Danone en termes de catégories, de géographies et de modèles d'affaires. Henri Bruxelles, actuellement Directeur Général End-to-end Design To Delivery, aura la responsabilité de cette direction dès janvier 2022.