Danone : modalités de participation à l'Assemblée

(Boursier.com) — L'Assemblée générale mixte de Danone est convoquée le vendredi 26 juin 2020, à 14h30, au siège social de la société à Paris. Dans le contexte de l'épidémie de Covid-19, cette Assemblée générale se tiendra exceptionnellement à huis clos.

L'avis préalable de réunion a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (Balo) du 4 mars, et a été suivi d'un avis d'ajournement publié au Balo le 15 avril 2020. L'avis de convocation a été publié au Balo du 5 juin.

Cette Assemblée se tiendra exceptionnellement à huis clos, sans que les actionnaires et les autres personnes ayant le droit d'y assister ne soient présents physiquement. Mme Cécile Cabanis et Laurent Sacchi, actionnaires de Danone, assureront les fonctions de scrutateurs de l'Assemblée générale. Celle-ci sera retransmise en intégralité, en direct et en différé, en français et en anglais, sur le site Internet de Danone.

Les informations relatives à cette Assemblée sont consultables sur le site Internet de Danone, en particulier, l'avis de convocation comprenant l'ordre du jour, les projets de résolution soumis à l'Assemblée, ainsi que le rapport du Conseil d'administration sur ces résolutions. Les actionnaires peuvent demander communication des documents qui ne seraient pas accessibles en ligne en adressant une demande par e-mail à : assemblee2020@danone.com.

En outre, chaque actionnaire a la faculté d'adresser dès maintenant à la société les questions écrites de son choix. Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au Président du Conseil d'Administration ou par e-mail à : assemblee2020@danone.com. Cet envoi doit être réalisé au plus tard le lundi 22 juin 2020 et accompagné d'une attestation d'inscription en compte. Il sera répondu à ces questions écrites au cours de l'Assemblée ou sur le site Internet de la société dans la rubrique dédiée à l'Assemblée générale 2020. Les actionnaires sont informés que, conformément aux dispositions légales et à titre exceptionnel dans le cadre de l'épidémie de Covid-19, il ne sera pas possible de poser des questions ni de proposer des résolutions nouvelles pendant l'Assemblée.

Les actionnaires pourront exercer leur droit de vote uniquement à distance, préalablement à l'Assemblée Générale, selon l'une des trois modalités suivantes :

- par correspondance via le formulaire de vote ou, sur Internet, via la plateforme sécurisée Votaccess ;

- en donnant pouvoir à un mandataire qui votera avant l'Assemblée Générale ; ou

- en donnant pouvoir au Président de l'Assemblée.

Aucune carte d'admission ne sera délivrée pour cette Assemblée.

Il est rappelé que seuls seront admis à exprimer leur vote les actionnaires ayant justifié de cette qualité par l'inscription en compte des titres à leur nom ou au nom de l'intermédiaire inscrit pour leur compte, le mercredi 24 juin à zéro heure (heure de Paris).

Le site Votaccess est ouvert depuis le 5 juin et la possibilité de voter par Internet avant l'Assemblée générale prendra fin le jeudi 25 juin à 15h (heure de Paris).

Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement les mises à jour de la rubrique dédiée à l'Assemblée Générale sur le site internet de Danone.