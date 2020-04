Danone : marque des points

Danone : marque des points









Crédit photo © Société Danone

(Boursier.com) — Danone remonte de 0,7% à 62,35 euros ce vendredi, alors que le groupe a fait état de ventes supérieures aux attentes au premier trimestre, favorisées par des effets de stockage en Europe et en Amérique du Nord sous l'effet des mesures de confinement entrées en vigueur en mars. Le groupe agroalimentaire a dévoilé sur les trois premiers mois de l'année un chiffre d'affaires de 6,242 milliards d'euros (6,15 MdsE de consensus), en hausse de 1,7% en données publiées et de 3,7% en données comparables.

Le groupe a annoncé parallèlement le retrait de ses objectifs pour l'année 2020 compte tenu du manque de visibilité lié au COVID-19 "tout en restant confiant grâce à la force de ses marques, la résilience de sa chaîne de valeur, et la solidité de son bilan". Danone avait déjà abaissé en février ses prévisions pour cette année et prévoyait alors une croissance de ses ventes comprise entre 2% et 4% et une marge opérationnelle courante supérieure à 15%...

Parmi les derniers avis de brokers, Jefferies a ajusté son objectif de cours de 68,75 à 70 euros en restant à l'achat.

Bryan Garnier avait auparavant ramené sa 'fair value' sur le dossier à 68 euros en restant 'neutre'. Pour Citi qui campe à l'achat, cette publication montre que le portefeuille de la société résiste aux perturbations liées à la pandémie du coronavirus. Les divisions 'produits laitiers essentiels' (EDP) et la nutrition ont été les "points lumineux" de la publication, selon le courtier. L'eau est un point faible, "mais ce n'est pas une surprise", et le retrait de la guidance est jugé "logique"...