Danone maintient son dividende et devient Entreprise à Mission

Danone maintient son dividende et devient Entreprise à Mission









Crédit photo © Danone

(Boursier.com) — Le Conseil d'administration de Danone s'est réuni pour arrêter les dispositions et les résolutions qui seront proposées lors de l'Assemblée Générale des actionnaires. Celle-ci se tiendra le 26 juin 2020 à huis clos, compte tenu de la pandémie. "La situation actuelle exige des entreprises qu'elles apportent plus que jamais la preuve de leur utilité sociale, et des marques qu'elles renforcent leurs engagements afin de garder la confiance des consommateurs. Dans ce contexte, le Conseil d'Administration a réaffirmé l'engagement fort de Danone en faveur d'un modèle de création de valeur durable et partagée, qui s'inscrit dans la continuité du double projet économique et social de l'entreprise exprimé pour la première fois en 1972 et au coeur duquel se trouve la conviction que l'engagement auprès de l'ensemble des parties prenantes crée davantage de valeur pour tous, y compris pour les actionnaires", explique Danone.

Par conséquent, le Conseil d'administration soumettra à l'approbation de l'AG l'adoption du cadre juridique d'Entreprise à Mission par Danone, qui deviendra ainsi la première société cotée à revêtir cette forme introduite par la loi PACTE en 2019. Cela conduira à intégrer dans les statuts de l'entreprise les dispositions relatives à une entreprise à mission (notamment sa raison d'être) et à mettre en oeuvre de nouvelles modalités de gouvernance pour contrôler le suivi de ses objectifs sociaux, sociétaux et environnementaux. Cette évolution s'inscrit dans la dynamique qui a déjà permis à Danone North America, la première filiale de Danone, de devenir la plus grande Public Benefit Corporation au monde, et permet à Danone d'avancer dans son ambition d'obtenir la certification B Corp pour l'ensemble de ses activités au niveau mondial.

Sera également soumis à l'AG, le paiement du dividende pour l'exercice 2019 tel que proposé en février (2,10 euros par action en numéraire), compte tenu de la résilience du modèle de l'entreprise, de ses liquidités disponibles et de la solidité de son bilan, qui ont également permis à Danone de soutenir l'ensemble de son écosystème (salariés, fournisseurs, agriculteurs et autres partenaires commerciaux) depuis le début de la pandémie. Ce montant est conforme à la politique du Conseil d'administration de rémunérer les actionnaires avec un taux de distribution de dividendes cohérent et raisonnable. Si cette proposition est approuvée par l'Assemblée Générale, le dividende sera détaché de l'action le 14 juillet 2020 et sera payable en numéraire le 16 juillet 2020. De plus, l'entreprise confirme qu'aucune opération de rachat d'actions n'aura lieu en 2020.

Par ailleurs, le Conseil d'administration a accepté la proposition de M. Emmanuel Faber, de réduire dans un esprit de solidarité sa rémunération fixe de 30% pour le reste de l'année 2020, à compter du 1er juillet 2020 et les membres du Conseil d'administration ont décidé de renoncer à l'intégralité de leur rémunération du deuxième semestre 2020, pour affecter l'ensemble des montants correspondants au financement du programme Dan'Cares, afin d'élargir encore la couverture santé des salariés de Danone.

Introduite par la loi PACTE en France en 2019, une société à mission est définie comme une entreprise dotée d'une 'Raison d'être' et d'objectifs sociaux, sociétaux et environnementaux associés, qui sont inscrits dans ses statuts et constituent sa Mission. Il ne s'agit pas d'une forme juridique nouvelle. La finalité est de s'assurer que la raison d'être de l'entreprise est fixée en fonction d'objectifs de long terme, définis dans ses statuts. Les statuts précisent les modalités du suivi de l'exécution de la Mission, qui est contrôlée par un Comité de Mission distinct des autres comités du Conseil d'administration, et au sein duquel au moins un salarié doit siéger. Un tiers indépendant vérifie l'exécution de la Mission et établit un avis écrit qui est annexé au rapport du Comité de Mission à destination des actionnaires et mis à disposition sur le site internet de l'entreprise pendant une période de 5 ans.

La raison d'être de Danone est parfaitement cohérente avec la mission que l'entreprise a définie en 2005, 'apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre'. Ses objectifs sociaux, sociétaux et environnementaux s'inscrivent dans son cadre d'action 'One Planet. One Health', ainsi qu'avec ses neuf objectifs stratégiques définis en 2018, alignés sur les Objectifs de développement durable des Nations Unies à horizon 2030, qui traduisent le modèle d'entreprise, le modèle de marque et la place centrale que Danone accorde à la confiance pour créer de la valeur durable sur le long terme.

L'assemblée générale des actionnaires de Danone 2020 se tiendra le vendredi 26 juin 2020 à 14h30. Par souci de protection de la santé des personnes dans le contexte de la pandémie et en application des dispositions de l'ordonnance 2020-321 du 25 mars 2020, elle aura lieu au siège social de Danone - 17 boulevard Haussmann 75009 Paris - à huis clos, sans présence physique des actionnaires et autres personnes ayant le droit d'y assister. Le Conseil d'administration regrette les circonstances inhabituelles de l'assemblée en cette période exceptionnelle. L'assemblée sera retransmise en direct sur la page dédiée du site internet de Danone.